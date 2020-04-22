Леонид Кучук возглавил минское «Динамо»

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера команды.



На должности наставника команды специалист сменил Сергея Гуренко, контракт с которым был на днях расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Клуб искренне приветствует Леонида Станиславовича и желает ему самых серьёзных успехов в наших рядах!» — говорится в сообщении «Динамо».



«Динамо», набрав в пяти турах шесть очков, занимает 12-е место в турнирной таблице белорусского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 24 апреля на выезде со «Смолевичами».



Кучук ранее тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь», «Ростов». Последним клубом специалиста был львовский «Рух».

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