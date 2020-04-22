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Александр Кокорин продемонстрировал трюки с футбольным мячом и баскетбольным кольцом

Александр Кокорин продемонстрировал трюки с футбольным мячом и баскетбольным кольцом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», на своей странице в «Инстаграме» опубликовал несколько роликов с трюками.

29-летний игрок дважды забил футбольный мяч в баскетбольное кольцо, а также эффектно его почеканил.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В комментариях знаменитый форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков выразил мнение, что на съёмку ролика Кокорину потребовалась одна неделя. Сам футболист сообщил, что это заняло у него всего 35 минут.

В нынешней кампании Александр помог «Сочи» в 4 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

Ранее Кокорин заявил, что к нему проявляют интерес клубы из Италии, при этом он допускает, что ещё может выйти на поле в футболке «Зенита».

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