Семак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в своей команде нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Сочи».
«Будет ли Кокорин играть за «Зенит»? Мне бы очень хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что будет дальше. Саша хочет играть. Я как тренер говорю, что Кокорин — один из лучших игроков РПЛ», — сказал Семак в прямом эфире детского хосписа в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Александр сыграл в составе «Сочи» в 4 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.
Ранее Кокорин заявил, что к нему проявляют интерес клубы из Италии, при этом он допускает, что ещё может выйти на поле в футболке «Зенита».
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