Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба забил «Зениту» за «Арсенал», скандальный матч в Петербурге — яркие события 22 апреля

Дзюба забил «Зениту» за «Арсенал», скандальный матч в Петербурге — яркие события 22 апреля
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Четыре года назад, 22 апреля 2016 года, нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», в шутливой форме высказался о форварде «Зенита» Артёме Дзюбе.

В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые разгромили красно-белых со счётом 5:2. Вместе с игроками «Спартака» на самолёте в Москву отправился Дзюба. Промес заявил, что, если бы можно было вернуться во времени назад, он бы выкинул Артёма оттуда.

Промес: если бы можно было вернуться назад, я бы выкинул Дзюбу с самолёта

Годом позднее, 22 апреля 2017 года, в Санкт-Петербурге состоялся скандальный матч между «Зенитом» и «Уралом».

Встреча стала дебютной для сине-бело-голубых на их новом стадионе «Газпром Арена». Победу одержали хозяева – 2:0, однако главным действующим лицом стал судья Алексей Еськов, удаливший у гостей трёх игроков.

«Зенит» на новом стадионе обыграл «Урал», заканчивавший матч ввосьмером
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Иванович – 86'   2:0 Молло – 90+3'
Удаления: нет / Бикфалви – 60', Павлюченко – 61', Емельянов – 86'

Наконец, 22 апреля 2018 года тульский «Арсенал» принимал «Зенит».

В составе хозяев на поле вышел арендованный у сине-бело-голубых Дзюба. На 88-й минуте, когда счёт был 2:3, Артём поразил ворота соперника и принёс своей команде ничью.

Гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом» — 3:3
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
22 апреля 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
3 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Горбатенко – 3'   1:1 Паредес – 36'   2:1 Ткачёв – 45'   2:2 Кузяев – 82'   2:3 Кузяев – 84'   3:3 Дзюба – 88'
Удаления: Горбатенко – 77' / нет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020