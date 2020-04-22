Дзюба забил «Зениту» за «Арсенал», скандальный матч в Петербурге — яркие события 22 апреля

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».
Четыре года назад, 22 апреля 2016 года, нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», в шутливой форме высказался о форварде «Зенита» Артёме Дзюбе.
В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые разгромили красно-белых со счётом 5:2. Вместе с игроками «Спартака» на самолёте в Москву отправился Дзюба. Промес заявил, что, если бы можно было вернуться во времени назад, он бы выкинул Артёма оттуда.
Годом позднее, 22 апреля 2017 года, в Санкт-Петербурге состоялся скандальный матч между «Зенитом» и «Уралом».
Встреча стала дебютной для сине-бело-голубых на их новом стадионе «Газпром Арена». Победу одержали хозяева – 2:0, однако главным действующим лицом стал судья Алексей Еськов, удаливший у гостей трёх игроков.
Наконец, 22 апреля 2018 года тульский «Арсенал» принимал «Зенит».
В составе хозяев на поле вышел арендованный у сине-бело-голубых Дзюба. На 88-й минуте, когда счёт был 2:3, Артём поразил ворота соперника и принёс своей команде ничью.
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