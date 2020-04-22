Семак: Роналду и Зидан — большие звёзды, но Марадона и Месси — игроки с другой планеты
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, каких игроков считает лучшими в истории футбола.
«Я видел в записи игру Пеле. Из тех, кого видел в сознательном возрасте, — Диего Марадона, сейчас — Лионель Месси. Есть и Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, которые тоже являются большими звёздами, но Марадона и Месси для меня — игроки с другой планеты», — сказал Семак в прямом эфире детского хосписа в «Инстаграме».
Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Ранее 44-летний специалист работал главным тренером в «Уфе».
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда из Санкт-Петербурга одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
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