Пономарёв — о сделке ЦСКА и ВЭБ: будь всё хорошо, Гинер не отдал бы детище. Жалко его

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций «армейцев».
«Допускаю, что Евгений Леннорович (Евгений Гинер — президент ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») находится не совсем в хорошем финансовом положении, так что сделку оценю как правильную. Будь всё хорошо, он бы никогда не отдал своё детище. Он столько труда и нервов вложил в клуб, арену и академию. Жалко его.
С новыми владельцами команда не потеряет тот самый «армейский» дух. Как мы были ЦСКА, так им и останемся. «Динамо» же не потеряло, когда пришёл ВТБ. Сейчас банки и крупные компании всё прибирают к рукам, у них денег полно, куры не клюют. Тем более это не их деньги», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 апреля 2020
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