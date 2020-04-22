Семак: не знаю, смог бы тренировать женскую команду «Зенита». Есть свои нюансы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о создании в клубе женской футбольной команды.

«Все дети интересуются футболом. Очень сильны в футболе на PlayStation, конечно, в настоящем футболе их навыки чуть уступают. Ходят на стадион, поддерживают папу и команду.

Сложнее всего было играть против «Барселоны», когда я был в «Рубине». Играл против Хави, Месси, Иньесты. Но с точки зрения результатов «Рубин» выступил прилично.

Очень рад, что «Зенит» создал женскую команду. Это достаточно интересно. Смог бы я тренировать? Не знаю. Есть свои нюансы. Я доволен тем, что работаю с мужчинами. Спортивная женская психология пока далека от меня", — сказал Семак в прямом эфире детского хосписа в «Инстаграме».