Газзаев: альянс Гинера и ВЭБа поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций «армейцев».
«Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.
Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории.
В завершение хочу поздравить ещё раз и президента Гинера и руководство ВЭБа с очень перспективным сотрудничеством», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 апреля 2020
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