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Валерий Карпин — о короновирусе: наверное, это не чума. Но безалаберно относиться нельзя

Валерий Карпин — о короновирусе: наверное, это не чума. Но безалаберно относиться нельзя
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самоизоляции и отношении к пандемии коронавируса.

«Не знаю, как в других местах, наверное, в Москве ещё жёстче, чем у нас в Ростове. Но у нас за территорию дома выбираюсь, если только надо в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери. И всё — домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем по доставке.

Как отношусь к истории с вирусом? Не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит. Надо отнестись к этому достаточно серьёзно. Наверное, это не чума в том смысле слова, как это было в истории ранее, но безалаберно относиться к вирусу, естественно, нельзя», — приводит слова Карпина «Футбольный Биги» в «Яндекс.Дзен».

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