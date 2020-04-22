Валерий Карпин — о короновирусе: наверное, это не чума. Но безалаберно относиться нельзя
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самоизоляции и отношении к пандемии коронавируса.
«Не знаю, как в других местах, наверное, в Москве ещё жёстче, чем у нас в Ростове. Но у нас за территорию дома выбираюсь, если только надо в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери. И всё — домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем по доставке.
Как отношусь к истории с вирусом? Не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит. Надо отнестись к этому достаточно серьёзно. Наверное, это не чума в том смысле слова, как это было в истории ранее, но безалаберно относиться к вирусу, естественно, нельзя», — приводит слова Карпина «Футбольный Биги» в «Яндекс.Дзен».
Валерий Карпин: слухи о «Локомотиве»? Меня всё устраивает в «Ростове»
Читайте также
- 22 апреля 2020
-
18:42
-
18:34
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:29
-
17:26
-
17:12
-
17:11
-
17:03
-
16:58
-
16:58
-
16:47
-
16:44
-
16:38
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:06
-
16:06
-
15:57
-
15:49
-
15:41
-
15:27
-
15:26
-
15:22
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:07
-
13:45
-
13:42
-
13:36
-
13:29
Партнерский контент