Подключайся с 18:45 мск к футбольной live-викторине на «Чемпионате»

Сегодня, 22 апреля, с 18:45 мск на «Чемпионате» начнётся трансляция текстовой live-викторины с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Ознакомиться с ней заранее можно здесь.

Вас ждут 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 19:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые 2 минуты. На экране одновременно вы увидите не более 2-х актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться. Для того, чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не упустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20:00 мск вы также увидите все ответы единым списком.



Наша игра – это, в первую очередь, развлечение в столь сложные времена. Главный приз – это внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фейр-плей!