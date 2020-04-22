Итоги опроса «Кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?»

Многие российские футболисты выступали и выступают в клубах европейских чемпионатов. «Чемпионат» предложил читателям ответить на вопрос: «Кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?»

30% участников голосования проголосовали за Дмитрия Аленичева, который в своё время играл за такие клубы, как «Рома», «Перуджа» и «Порту». По 20% голосов набрали Андрей Канчельскис, защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс», и Александр Мостовой, выступавший за «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Сельту».

Андрей Аршавин, который выступал в составе лондонского «Арсенала», набрал 18% голосов, Валерий Карпин, игравший за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту» — 12%. Игорь Шалимов, выступавший в составе «Фоджи», «Интера», «Болоньи» и «Наполи», набрал около 0%.

Всего в голосовании приняло участие более 3,6 тыс. человек.