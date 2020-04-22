Динияр Билялетдинов: завершил карьеру или не завершил — сейчас ничего не знаю
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сообщил, что пока не определился со своим будущим.
«Сейчас вообще ничего не понятно. Надо понять, в каком состоянии мы выйдем из этой ситуации и чем будем заниматься потом. Завершил или не завершил — сейчас ничего не знаю. Я поддерживаю физическую форму, в весе не набрал и не ожирел. Есть возможность побегать и железо потягать», — приводит слова Билялетдинова «Р-Спорт».
35-летний Билялетдинов ранее выступал за московский «Локомотив», ливерпульский «Эвертон», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», казанский «Рубин» и литовский «Тракай». Чемпион России 2004 года, обладатель Кубка России сезона-2006/2007. За сборную России сыграл 46 матчей и забил 6 голов.
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