Динияр Билялетдинов: завершил карьеру или не завершил — сейчас ничего не знаю

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сообщил, что пока не определился со своим будущим.

«Сейчас вообще ничего не понятно. Надо понять, в каком состоянии мы выйдем из этой ситуации и чем будем заниматься потом. Завершил или не завершил — сейчас ничего не знаю. Я поддерживаю физическую форму, в весе не набрал и не ожирел. Есть возможность побегать и железо потягать», — приводит слова Билялетдинова «Р-Спорт».

35-летний Билялетдинов ранее выступал за московский «Локомотив», ливерпульский «Эвертон», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», казанский «Рубин» и литовский «Тракай». Чемпион России 2004 года, обладатель Кубка России сезона-2006/2007. За сборную России сыграл 46 матчей и забил 6 голов.