Кассано: Криштиану — чемпион. Но он никогда не будет похож на Лео

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Криштиану — чемпион. Но он никогда не будет похож на Лео Месси», — приводит слова Кассано Tuttosport.
Также бывший игрок «Реала» заявил, что не воспользовался возможностью реализовать себя в мадридской команде. «Любой игрок заплатил бы из своего собственного кармана, чтобы поехать в Мадрид. Я совершал сенсационные ошибки. Самая большая глупость, которую я сделал в футболе: был в величайшем за всю историю клубе, с величайшими игроками, и вместо этого я выбросил эту возможность в окно. Капелло многое сделал для меня, но я сделал мало для него», — сказал Кассано.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (21 — в основном составе), стал автором 19 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 22 апреля 2020
-
18:42
-
18:34
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:29
-
17:26
-
17:12
-
17:11
-
17:03
-
16:58
-
16:58
-
16:47
-
16:44
-
16:38
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:06
-
16:06
-
15:57
-
15:49
-
15:41
-
15:27
-
15:26
-
15:22
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:07
-
13:45
-
13:42
-
13:36
-
13:29