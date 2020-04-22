Кассано: Криштиану — чемпион. Но он никогда не будет похож на Лео

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану — чемпион. Но он никогда не будет похож на Лео Месси», — приводит слова Кассано Tuttosport.

Также бывший игрок «Реала» заявил, что не воспользовался возможностью реализовать себя в мадридской команде. «Любой игрок заплатил бы из своего собственного кармана, чтобы поехать в Мадрид. Я совершал сенсационные ошибки. Самая большая глупость, которую я сделал в футболе: был в величайшем за всю историю клубе, с величайшими игроками, и вместо этого я выбросил эту возможность в окно. Капелло многое сделал для меня, но я сделал мало для него», — сказал Кассано.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (21 — в основном составе), стал автором 19 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.