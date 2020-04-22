Евсеев: Гуренко брал в Жодино, чтобы заставить бегать молодых. В итоге пробегал больше них

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями от выступлений за жодинское «Торпедо», в котором он завершил карьеру.

«Ж» в моем алфавите — это Жодино. Уютный белорусский город. Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там. Но позвал Сергей Гуренко, возглавивший местное «Торпедо» и я сказал себе: почему бы и нет? Чемпионат Белоруссии тогда шёл по необычной формуле. 12 команд играли в три круга, БАТЭ был неоспоримым лидером и для «Торпедо» матчи с ним стали принципиальными вдвойне. До Минска от Жодино километров 70, а Борисов совсем рядом, в 15-ти. Так что это было дерби. Настоящее, бескомпромиссное.

БАТЭ тогда тренировал Виктор Гончаренко, и было приятно читать его отзывы о себе. Гуренко брал меня, чтобы заставить бегать молодых, но в итоге больше всего за матч обычно пробегал я. Хотя в Беларуси я сменил позицию, играл опорного хавбека. И при этом забил за сезон 5 голов, отдав столько же голевых передач. Тогда уровень чемпионата был повыше. БАТЭ стабильно играл в еврокубках, завоевывал себе репутацию в Лиге Чемпионов, но кроме него хорошо смотрелись «Шахтёр», «Гомель», «Неман».

В Жодино было идеально поле, просто сказочное. Стадион тогда находился на реконструкции, одну из трибун только строили, зато сейчас всё в полном порядке. Но больше всего Жодино мне запомнился не футболом, а экскурсией на знаменитый завод БелАЗ. Учредители клуба пригласили приехать, я поставил условием возможность посидеть за рулём этого монстра. При заводе есть полигон, там я забрался в кабину машины в 220 тонн. Было ощущение, что отправляюсь в космос.

Смог разогнаться до 30 км/ч. Впечатления на всю жизнь! Обычно езжу быстрее. Бывало, добирался до Мытищ за 4 часа, но если не спешить, дорога занимала часов 6. По иронии судьбы Мытищи и Жодино — побратимы. Судьба весело шутит иногда. По Беларуси не скучаю, но то время вспоминаю с удовольствием. Чистые, уютные города и очень приветливые гостеприимные люди", — написал Евсеев в своём «Инстаграме».