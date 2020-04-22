Моджи: Милик лучше подойдёт «Ювентусу», чем Икарди

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи посоветовал туринскому клубу купить нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, а не форварда «Интера» Мауро Икарди, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды.
«Если сейчас Игуаин часто сидит на скамейке, потому что играют Дибала и Роналду, то представьте, что будет с Икарди. Учитывая тактику, которую использует «Ювентус», он никогда не будет играть. Мауро всегда будет вторым выбором после Дибалы и Роналду, двух игроков, которые много бьют по воротам и много забивают. Короче говоря, Икарди никогда не увидит мяч. Он очень хорош в штрафной, но ему нужна помощь команды. Ему бы больше подошёл «Наполи».
Милик больше подходит «Ювентусу». Хотя и он может пострадать из-за Роналду и Дибалы, которые любят врываться в штрафную", — приводит слова Моджи Football Italia со ссылкой на Canale 21.
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