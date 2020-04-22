Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» договорился с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым. Футболист перейдёт в казанский клуб в межсезонье на правах свободного агента.
В феврале «Чемпионат» сообщал, что «Рубин» заинтересован в услугах Шатова, у которого осталось полгода по действующему контракту. Речь шла о переходе в статусе свободного агента. 20 февраля Шатов встретился с руководством казанского клуба в Турции, чтобы обсудить возможный трансфер.
Шатов защищает цвета «Зенита» с 2013 года, а в 2018 году играл на правах аренды за «Краснодар». Ранее он выступал за «Анжи» и «Урал». В нынешнем сезоне Олег принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также забил 1 автогол и получил 1 жёлтую карточку.
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