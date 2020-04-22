«Барселона» против проведения матчей каждые 72 часа в случае возобновления сезона
В «Барселоне» не поддерживают идею руководства Примеры о проведении матчей каждые 72 часа, чтобы доиграть чемпионат Испании, утверждает AS.
По данным источника, в каталонском клубе полагают, что такой график приведёт к повышению травматичности футболистов. По данным отчёта, который подготовил медицинский штаб клуба, риск получения травм повышается, если играть каждые 72 часа в течение 45 или более дней.
Напомним, что в настоящее время Примера приостановлена, так же как и все европейские чемпионаты, кроме белорусского.
После 27 туров лидером чемпионата Испании является «Барселона», которая набрала 58 очков. Второе место занимает мадридский «Реал» (56).
Турнирная таблица Примеры сезона-2019/2020
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