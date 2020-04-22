Халк: входил и выходил из «Порту» через парадную дверь, затем отправился в «Зенит»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и «Порту» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», заявил о желании вернуться в португальский клуб.
«Конечно, у меня есть желание вернуться. Я уже несколько раз говорил об этом — »Порту" всегда в моём сердце, и я мечтаю туда вернуться. Стараюсь быть профессионалом. Я входил и выходил из «Порту» через парадную дверь, затем отправился в «Зенит». Побил трансферный рекорд клуба. Затем меня продали в Китай почти по той же цене. Я продолжал свою работу, я всегда держался на одном уровне. Пока я в хорошей физической форме, я буду продолжать играть", — цитирует Халка A Bola.
Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом бразильский футболист стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.
- 22 апреля 2020
-
20:13
-
20:09
-
19:43
-
19:19
-
19:17
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:34
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:29
-
17:26
-
17:12
-
17:11
-
17:03
-
16:58
-
16:58
-
16:47
-
16:44
-
16:38
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:06
-
16:06
-
15:57
-
15:49
-
15:41
-
15:27
-
15:26
-
15:22
-
14:44