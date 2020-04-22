Халк: входил и выходил из «Порту» через парадную дверь, затем отправился в «Зенит»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и «Порту» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», заявил о желании вернуться в португальский клуб.

«Конечно, у меня есть желание вернуться. Я уже несколько раз говорил об этом — »Порту" всегда в моём сердце, и я мечтаю туда вернуться. Стараюсь быть профессионалом. Я входил и выходил из «Порту» через парадную дверь, затем отправился в «Зенит». Побил трансферный рекорд клуба. Затем меня продали в Китай почти по той же цене. Я продолжал свою работу, я всегда держался на одном уровне. Пока я в хорошей физической форме, я буду продолжать играть", — цитирует Халка A Bola.

Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом бразильский футболист стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.