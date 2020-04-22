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Голкипер «Аталанты» спустя месяц вновь прошёл положительный тест на коронавирус

Голкипер «Аталанты» спустя месяц вновь прошёл положительный тест на коронавирус
Футбол / Италия 0

Вратарь бергамской «Аталанты» Марко Спортьелло повторно прошёл тест на коронавирус, который вновь показал положительный результат, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Изначально коронавирус диагностировали у футболиста более месяца назад 20 марта. Голкипер находится дома и его самочувствие не вызывает опасений. В связи с этим Спортьелло продолжит оставаться на домашнем карантине.

Спортьелло выступает за «Аталанту» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в трёх матчах чемпионата Италии, в которых пропустил три гола. Контракт вратаря с бергамским клубом действует до лета 2021 года.

В настоящее время в Италии коронавирусом заразились более 187 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 25 тыс. человек.

В России за сутки коронавирусом заразилось 5236 человек, отмечено 57 летальных исходов
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