Голкипер «Аталанты» спустя месяц вновь прошёл положительный тест на коронавирус

Вратарь бергамской «Аталанты» Марко Спортьелло повторно прошёл тест на коронавирус, который вновь показал положительный результат, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Изначально коронавирус диагностировали у футболиста более месяца назад 20 марта. Голкипер находится дома и его самочувствие не вызывает опасений. В связи с этим Спортьелло продолжит оставаться на домашнем карантине.
Спортьелло выступает за «Аталанту» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в трёх матчах чемпионата Италии, в которых пропустил три гола. Контракт вратаря с бергамским клубом действует до лета 2021 года.
В настоящее время в Италии коронавирусом заразились более 187 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 25 тыс. человек.
- 22 апреля 2020
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