Каррера: Азмун готов к Серии А

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился своим мнением об иранском нападающем петербургского «Зенита» Сердаре Азмуне.

«Я считаю, что Азмун полностью готов к итальянскому футболу. Он является нападающим, который забивает голы, он быстр и силён. Сердар произвёл на меня отличное впечатление. Сравнение с Белотти? Они похожи с точки зрения работоспособности, но Азмун более техничен», — приводит слова Карреры 100x100napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает Азмуна в € 30-35 млн. Интерес к нему проявляют «Атлетико», «Севилья», «Вест Хэм Юнайтед», «Лестер Сити» и «Наполи».



Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.