Луис Энрике попросил федерацию футбола Испании о снижении зарплаты
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился с просьбой к руководству Королевской футбольной федерации (RFEF) о снижении его зарплаты на 25 процентов, сообщает AS.
По данным источника, зарплата специалиста составляет € 1,5 млн в год. Таким образом, благодаря Энрике федерация сэкономит € 375 тыс. Тренер принял решение помочь федерации во время кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.
Напомним, из-за коронавируса чемпионат Европы — 2020 перенесён на лето 2021 года. Отменены также все товарищеские матчи с участием национальных сборных.
Энрике возглавил сборную в июле 2018 года, но летом 2019 года покинул свой пост из-за тяжёлой болезни дочери, которая впоследствии скончалась. 19 ноября тренер вернулся в сборную.
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