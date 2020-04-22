«Больше не блондин». Луис Адриано сменил имидж
Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» опубликовала совместное фото с мужем.
На снимке Луис Адриано коротко пострижен. «Мой блондин больше не блондин. Как? Как можно было родиться таким красивым»? — подписала Дорожко фото.
Ранее защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поздравил нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано с днём рождения. 12 апреля бывшему игроку «Спартака» исполнилось 33 года.
Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан».
«Поздравляю, брат». Айртон опубликовал фото с Луисом Адриано
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