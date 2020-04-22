АПЛ может бесплатно показать в Британии оставшиеся матчи сезона

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что руководство английской Премьер-лиги ведёт переговоры с телеканалами о возможности бесплатного показа оставшихся матчей сезона.
«Думаю, что это был бы не лучший выход, если бы футбол стал одним из первых крупных видов спорта, возобновившихся при закрытых трибунах, и широкая публика не могла бы иметь к нему доступа. Однако я понимаю, что спорт в числе прочего зависит от дохода, который идёт от трансляций», — цитирует Даудена The Sun.
По его словам, Sky Sports и BT Sport, которым принадлежат права на трансляцию АПЛ, рассматривают возможность бесплатного показа матчей в Великобритании.
Врачи клубов чемпионата Англии разрабатывают план безопасного возобновления сезона. Игроков АПЛ могут заставить носить защитные маски.
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