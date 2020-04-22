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АПЛ может бесплатно показать в Британии оставшиеся матчи сезона

АПЛ может бесплатно показать в Британии оставшиеся матчи сезона
Футбол / Англия 0

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что руководство английской Премьер-лиги ведёт переговоры с телеканалами о возможности бесплатного показа оставшихся матчей сезона.

«Думаю, что это был бы не лучший выход, если бы футбол стал одним из первых крупных видов спорта, возобновившихся при закрытых трибунах, и широкая публика не могла бы иметь к нему доступа. Однако я понимаю, что спорт в числе прочего зависит от дохода, который идёт от трансляций», — цитирует Даудена The Sun.

По его словам, Sky Sports и BT Sport, которым принадлежат права на трансляцию АПЛ, рассматривают возможность бесплатного показа матчей в Великобритании.

Врачи клубов чемпионата Англии разрабатывают план безопасного возобновления сезона. Игроков АПЛ могут заставить носить защитные маски.

Игроков АПЛ могут заставить носить защитные маски после возобновления сезона
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