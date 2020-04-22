Геркус: сравните центр Петербурга с убожеством, которое оставили после себя большевики

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью писателя Захара Прилепина, которое вышло сегодня, 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

«Русский народ был народом третьего мира, а Ленин вывел его куда-то там вперёд». Так нам 70 лет морочили голову и пытаются сейчас морочить. Взгляните на центр Петербурга, столицы «страны третьего мира», и сравните с тем кошмарным убожеством, которое оставили после себя большевики», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Прилепин в интервью заявил, что Ленин обрушил мировой империализм. «Ленин сумел доказать, что не всё в мире решается белой Европой, англосаксами. Он доказал, что народ третьего мира — а русский народ, конечно, считался народом третьего мира, многие по-прежнему так считают — может претендовать на первенство на планете Земля, может претендовать на то, чтобы стать центром мироздания», — приводит слова Прилепина «Красная весна».