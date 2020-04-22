Нидерландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы

Нидерландский арбитр Бас Нейхес сообщил, что он лично принял роды у овцы. Рефери назвал ягнёнка Йоханом.



Видео родов Нейхес опубликовал в своём «инстаграме».

«Следующий день после новостей о том, что чемпионат завершён, начался позитивно», — написал арбитр.

43-летний Нейхес в нынешнем сезоне отработал на 15 матчах чемпионата Нидерландов, в которых показал 39 жёлтых карточек и две красные, а также назначил восемь одиннадцатиметровых.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября. Таким образом, Королевскому футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках. Напомним, турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.