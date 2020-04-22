Гарет Бэйл пожертвует медслужбам Уэльса и Испании € 1 млн

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл пообещал пожертвовать около € 1, 069 млн на нужды медицины.
Футболист пожертвует £ 500 тыс. (€ 569 тыс.) сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS) в Уэльсе. В четверг Бэйл перечислит ещё £ 440 тыс. (€ 500 тыс.) медицинским службам Испании, сообщает Football Espana.
Контракт Бэйла со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 30-летнего валлийца оценивается в € 32 млн.
Пожертвования, направленные на помощь в борьбе с коронавирусом, сделали уже многие известные футболисты. 31-летний бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, выступавший в России за питерский «Зенит», пожертвовал Центральной университетской больнице города Льежа € 100 тыс. Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму государственным больницам родного города Баия-Бланка.
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