«Уотфорд» договорился с игроками об отсрочке выплат зарплат

Футболисты «Уотфорда» согласились пойти на отсрочку с выплатой заработной платы, сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы благодарны игрокам за понимание в данной ситуации и за поддержку нашего фантастического клуба. Это демонстрация единства, которую, как мы знаем, по достоинству оценят наши фанаты и более широкое сообщество. Мы можем гордиться игроками, совершившими этот шаг. Они осознали, что играют определённую роль, и без колебаний приняли решение для общего блага клуба», — сказал исполнительный директор клуба Скотт Даксбери.

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим клубы несут серьёзные финансовые потери и не могут исполнять свои обязательства перед сотрудниками в полном объёме.