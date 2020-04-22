Зидан по-прежнему хочет видеть Погба в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть в своей команде французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает RMC Sport.

«В марте 2019 года, когда Зидан согласился вернуться на пост главного тренера «Реала», он составил список из 5-6 футболистов, которых хочет видеть в команде. Погба шёл под первым номером, впереди Эдена Азара. Президент «Реала» пообещал выполнить его требования. Но когда «Манчестер Юнайтед» потребовал за Погба € 150 млн, Флорентино Перес посчитал, что это слишком много.

Погба не является капризом Зидана. Он считает, что полузащита команды нуждается в реформировании. Тренер уверен, что с помощью такого игрока, как Поль, «Реал» вновь будет доминировать», — написал журналист Фредерик Хермель.