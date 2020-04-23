Массимо Каррера поблагодарил за поздравления с днём рождения и опубликовал фото с тортом
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поздравления с 56-м днём рождения и опубликовал фото с тортом.
«Спасибо всем за ваши поздравления с днём рождения», – написал тренер в своём «инстаграме».
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 Массимо признали лучшим тренером чемпионата России.
Сейчас Каррера возглавляет афинский АЕК. После 26 туров подопечные итальянского специалиста занимают третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Массимо Каррера на русском языке поблагодарил «Спартак»
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
00:46
-
00:25
-
00:20
-
00:15
- 22 апреля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:34
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:40
-
22:15
-
22:07
-
21:46
-
21:38
-
21:35
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:53
-
20:19
-
20:18
-
20:13
-
20:09
-
19:43
-
19:19
-
19:17
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:34
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:53
Партнерский контент