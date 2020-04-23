Массимо Каррера поблагодарил за поздравления с днём рождения и опубликовал фото с тортом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поздравления с 56-м днём рождения и опубликовал фото с тортом.



«Спасибо всем за ваши поздравления с днём рождения», – написал тренер в своём «инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 Массимо признали лучшим тренером чемпионата России.



Сейчас Каррера возглавляет афинский АЕК. После 26 туров подопечные итальянского специалиста занимают третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.