Раджа Найнголлан: «Мне не повезло в «Интере». А в «Роме» я оставил своё сердце

Бельгийский полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан поделился воспоминаниями о своей игре за миланский «Интер» и римскую «Рому».
«Мне не повезло в «Интере. Я пришёл в команду с энтузиазмом, начал достаточно хорошо, однако потом получил травму. Впрочем, глядя на статистику, думаю, что могу быть вполне удовлетворён своим выступлением, хотя мог бы добиться большего. В «Интере» я был не лучшим Найнгголаном.
«Рома»? В Риме я оставил своё сердце. Это был уникальный опыт. К сожалению, мой характер и гордость заставили меня поменять команду», — цитирует Найнгголана сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провёл за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором 5 забитых мячей и 6 результативных передач.
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