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Александр Соболев описал «Спартак» тремя словами

Александр Соболев описал «Спартак» тремя словами
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев описал клуб тремя словами.

«Болельщики, великий, топ», — сказал форвард в интервью официальному каналу московского клуба в YouTube.

Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе «Спартака» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одной голевой передачи и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, он провёл один матч в Кубке России и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с «Крыльями Советов» действует до 31 декабря 2021 года.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает 8-е место в РПЛ.

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