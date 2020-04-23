Видео. Лучшие голы английской Премьер-лиги с дальних дистанций

Английская Премьер-лига, как и другие футбольные турнира, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Однако в истории турнира было сыграно множество великолепных матчей, в которых забивались красивые голы. Одно из украшений футбола — голы, забитые с дальней дистанции.

Вашему вниманию предлагается подборка голов АПЛ с центра, со своей половины поля или просто сильными и точными дальними ударами. В подборке — мячи, которые забивали Хаби Алонсо во времена своего выступления за «Ливерпуль», Уэйн Руни после возвращения в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» и другие игроки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».