Видео. Лучшие голы английской Премьер-лиги с дальних дистанций
Английская Премьер-лига, как и другие футбольные турнира, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Однако в истории турнира было сыграно множество великолепных матчей, в которых забивались красивые голы. Одно из украшений футбола — голы, забитые с дальней дистанции.
Вашему вниманию предлагается подборка голов АПЛ с центра, со своей половины поля или просто сильными и точными дальними ударами. В подборке — мячи, которые забивали Хаби Алонсо во времена своего выступления за «Ливерпуль», Уэйн Руни после возвращения в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» и другие игроки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
АПЛ может бесплатно показать в Британии оставшиеся матчи сезона
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
01:36
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:25
-
00:20
-
00:15
- 22 апреля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:34
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:40
-
22:15
-
22:07
-
21:46
-
21:38
-
21:35
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:53
-
20:19
-
20:18
-
20:13
-
20:09
-
19:43
-
19:19
-
19:17
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:34
-
18:21
Партнерский контент