Мартен де Рон: если «Аталанта» выиграет ЛЧ, буду раздавать пиццу в центре Бергамо
Голландский полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал, на он готов пойти, если клуб из Бергамо выиграет Лигу чемпионов.
«Я поставлю стол на главной площади Бергамо и раздам пиццу тысяче человек, которую я сам и приготовлю. Это будет вечеринка, на которую будут приглашены все», — написал де Рон в «Инстаграме». Ниже он оставил приписку: «Но сейчас главное — терпение».
Лига чемпионов, как и другие мировые и европейские спортивные соревнования, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Аталанта» в 1/8 финала дважды обыграла испанскую «Валенсию» (4:1;4:3) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира. В текущем сезоне Серии А «Аталанта» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице после 25 туров.
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