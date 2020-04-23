«Урал» поздравил Ефремова с рождением ребёнка

Екатеринбургский «Урал» опубликовал пост в «Твиттере», в котором поздравил полузащитника команды Дмитрия Ефремова с рождением дочери.

«Сегодня в семье полузащитника «Урала» Дмитрия Ефремова произошло пополнение – родилась дочка!



Вес девочки 3 кг, а рост 50 см. Желаем молодой семье – Дмитрию и его супруге Анастасии — сил и терпения в процессе воспитания, а дочке – крепкого здоровья!», — сказано в посте.

Дмитрий Ефремов перешёл в «Урал» в 2020 году после истечения контракта с московским ЦСКА. Ранее он также выступал за чешский «Слован» и «Оренбург». В текущем розыгрыше чемпионата России, прерванном из-за пандемии коронавируса, Ефремов провёл за екатеринбуржцев два матча и не отметился в них результативными действиями.