«Урал» поздравил Ефремова с рождением ребёнка
Екатеринбургский «Урал» опубликовал пост в «Твиттере», в котором поздравил полузащитника команды Дмитрия Ефремова с рождением дочери.
«Сегодня в семье полузащитника «Урала» Дмитрия Ефремова произошло пополнение – родилась дочка!
Вес девочки 3 кг, а рост 50 см. Желаем молодой семье – Дмитрию и его супруге Анастасии — сил и терпения в процессе воспитания, а дочке – крепкого здоровья!», — сказано в посте.
Дмитрий Ефремов перешёл в «Урал» в 2020 году после истечения контракта с московским ЦСКА. Ранее он также выступал за чешский «Слован» и «Оренбург». В текущем розыгрыше чемпионата России, прерванном из-за пандемии коронавируса, Ефремов провёл за екатеринбуржцев два матча и не отметился в них результативными действиями.
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