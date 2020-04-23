Форвард «Спартака» Александр Соболев назвал главную цель в футболе.
«Как мечта, это поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на поле и играть за сборную России», — сказал форвард в интервью официальному каналу московского клуба в YouTube.
Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе «Спартака» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одной голевой передачи и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, он провёл один матч в Кубке России и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с «Крыльями Советов» действует до 31 декабря 2021 года.
«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает 8-е место в РПЛ.
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