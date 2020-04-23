«Ньюкасл» интересуется Кавани, Виллианом и Мертенсом

«Ньюкасл Юнайтед» планирует серьёзно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб следит за нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, полузащитником «Челси» Виллианом, а также нападающим «Пари Сен Жермен» Эдинсоном Кавани. Однако, в клубе считают, что подписание любого из этих трёх игроков будет сложной задачей.

Контракты Мертенса, Виллиана и Кавани со своими клубами рассчитаны до конца нынешнего сезона.

«Ньюкасл», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея 8 очков отрыва от зоны вылета.

В последнем, 29-м, туре чемпионата Англии до объявленного перерыва в связи с пандемией коронавируса «Ньюкасл» на выезде встречался с «Саутгемптоном» (1:0). Видео единственного забитого мяча во встрече доступно на «Чемпионате».