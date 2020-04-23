Луческу порекомендовал «Ювентусу» подписать Виллиана

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал возможный переход полузащитника лондонского «Челси» Виллиана в туринский «Ювентус».

«Рекомендовал бы я подписать Виллиана? Однозначно да. Я был бы счастлив, если бы Виллиан выбрал «Ювентус». Увидеть его в этой футболке было бы невероятно. Он провёл в «Челси» много лет, и, возможно, пришло время что-то менять. Лондонский клуб влюбился в его игру, когда мы встречались в Лиге чемпионов. Возвращаясь к вопросу, я был бы рад так же, как и переходу Дугласа Косты. Я надеюсь, он останется в «Юве», — приводит слова Луческу TuttoJuve.

Ранее сообщалось, что Виллиан не договорился с «Челси» о продлении контракта и покинет клуб после окончания контракта, который истечёт грядущим летом.