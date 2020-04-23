Луческу порекомендовал «Ювентусу» подписать Виллиана
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал возможный переход полузащитника лондонского «Челси» Виллиана в туринский «Ювентус».
«Рекомендовал бы я подписать Виллиана? Однозначно да. Я был бы счастлив, если бы Виллиан выбрал «Ювентус». Увидеть его в этой футболке было бы невероятно. Он провёл в «Челси» много лет, и, возможно, пришло время что-то менять. Лондонский клуб влюбился в его игру, когда мы встречались в Лиге чемпионов. Возвращаясь к вопросу, я был бы рад так же, как и переходу Дугласа Косты. Я надеюсь, он останется в «Юве», — приводит слова Луческу TuttoJuve.
Ранее сообщалось, что Виллиан не договорился с «Челси» о продлении контракта и покинет клуб после окончания контракта, который истечёт грядущим летом.
Виллиан может продолжить карьеру в «Ювентусе»
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
09:58
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:32
-
07:50
-
07:27
-
06:30
-
06:10
-
04:49
-
04:17
-
03:33
-
03:05
-
02:30
-
01:36
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:25
-
00:20
-
00:15
- 22 апреля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:34
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:40
-
22:15
-
22:07
-
21:46
-
21:38
Партнерский контент