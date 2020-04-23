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Все футболисты испанской Примеры будут протестированы на коронавирус

Все футболисты испанской Примеры будут протестированы на коронавирус
Футбол / Испания 0

Все футболисты и персонал испанских клубов пройдут тест на коронавирус. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

По данным источника, руководство Ла Лиги уже запросило у клубов полный список игроков и работников для прохождения тестов, которые будут проводиться с 28 апреля. Сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас также предложил клубам отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

В чемпионате Испании сыграно 27 туров. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набрав 58 очков, на втором месте — мадридский «Реал» (56).

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