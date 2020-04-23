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Артём Дзюба с женой поддержал челлендж для влюблённых

Артём Дзюба с женой поддержал челлендж для влюблённых
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вместе с женой Кристиной принял участие в челлендже для влюблённых Couples Challenge.

Суть челленджа заключается в том, чтобы с закрытыми глазами отвечать на личные вопросы об отношениях, показывая пальцем на себя или на своего партнёра.

«Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея и Натальи Игнашевичей! Предлагаем поучаствовать Ярославу Ракицкому, Роману Емельянову, Магомеду Оздоеву и Джано Ананидзе», — написал Дзюба в подписи к видео, опубликованному в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, вызов принять участие в челлендже Дзюбе бросил бывший защитник ЦСКА и партнёр Артёма по сборной России, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич.

Игнашевич вместе с женой поучаствовал в челлендже для влюблённых
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