Артём Дзюба с женой поддержал челлендж для влюблённых
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вместе с женой Кристиной принял участие в челлендже для влюблённых Couples Challenge.
Суть челленджа заключается в том, чтобы с закрытыми глазами отвечать на личные вопросы об отношениях, показывая пальцем на себя или на своего партнёра.
«Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея и Натальи Игнашевичей! Предлагаем поучаствовать Ярославу Ракицкому, Роману Емельянову, Магомеду Оздоеву и Джано Ананидзе», — написал Дзюба в подписи к видео, опубликованному в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, вызов принять участие в челлендже Дзюбе бросил бывший защитник ЦСКА и партнёр Артёма по сборной России, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич.
Игнашевич вместе с женой поучаствовал в челлендже для влюблённых
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