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Массимо Каррера исполнил танец с женой и дочерью. Видео

Массимо Каррера исполнил танец с женой и дочерью. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик.

На видео итальянец исполняет танец вместе с супругой и дочерью.

Видео доступно на «Чемпионате».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 Массимо признали лучшим тренером чемпионата России.

Сейчас Каррера возглавляет афинский АЕК. После 26 туров подопечные итальянского специалиста занимают третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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