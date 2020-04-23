«Папина принцесса». Ари опубликовал фото дочки
Бразильский нападающий «Краснодара» и сборной России Ари опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии дочки.
«Папина принцесса», — написал Ари.
Посмотреть фото можно в "инстаграме" Ари.
Подписчикам Ари понравились фотографии девочки.
«Красивая дочка у тебя, Ари».
«Сказочная девочка!»
«Красотка!»
Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. Вместе с «железнодорожниками» форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.
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