«Папина принцесса». Ари опубликовал фото дочки

Бразильский нападающий «Краснодара» и сборной России Ари опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии дочки.

«Папина принцесса», — написал Ари.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Ари.

Подписчикам Ари понравились фотографии девочки.

«Красивая дочка у тебя, Ари».

«Сказочная девочка!»

«Красотка!»

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. Вместе с «железнодорожниками» форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.