Экс-нападающий ЦСКА Муса опроверг слухи о заражении коронавирусом

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Аль-Наср», в своём «инстаграме» отреагировал на слухи о заражении коронавирусом.
«Я заметил, что некоторые люди решили опубликовать фейки, что я сдал положительный тест на коронавирус. Эта пандемия тысячами забирает человеческие жизни, и мне грустно видеть, что находятся те, кто хочет использовать это для роста числа подписчиков и просмотров на своих страницах за счёт распространения ложной информации.
Я и моя семья приехали из Саудовской Аравии и решили последовать правилу от правительства, изолировавшись на 14 дней. Но не потому что кто-то из нас заражён. Мы в полном порядке и не сдавали никаких положительных анализов на вирус. Пожалуйста, не верьте вредительским сообщениям обо мне и моих родственниках. Оставайтесь в безопасности и соблюдайте дистанцию», — написал Муса.
- 23 апреля 2020
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