Агент Фернандеса: думал, что в России Марио пробудет два месяца

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, поделился воспоминаниями о переходе своего подопечного в стан «армейцев».
«По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов (Фернандес сбегал из «Гремио» и сборной Бразилии. – Прим. «Чемпионата»). Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную», — сказал Машаду в эфире в «инстаграме» бразильского журналиста Фабио Алейше.
Фернандес перешёл в ЦСКА из «Гремио» летом 2012 года за € 10,5 млн. В сборную России 29-летний уроженец Бразилии вызывается с 2017 года.
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