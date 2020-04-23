Кассано: Зидан – копия Аллегри. «Ювентус» просто вернётся к тому, что осталось позади

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, почему не видит Зинедина Зидана в роли главного тренера туринского «Ювентуса».
«Зидан – отличный парень, но он копия Аллегри. В руководстве хотят, чтобы «Ювентус» играл в собственном стиле. И они просто вернутся к тому, что оставили позади?
Я не знаю, захочет ли он покидать «Реал» ради «Ювентуса». С моей точки зрения, он мог бы возглавить «Пари Сен-Жермен». На международном уровне он мог бы тратить сколько угодно. Однако «ПСЖ» стал бы для него испытанием, так как клуб ни разу не выигрывал Лигу чемпионов», — приводит слова Кассано Goal.com.
Во время карьеры футболиста Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год. Будучи игроком «старой синьоры», Зидан дважды становился чемпионом Италии, а после успешного выступления в составе сборной Франции на чемпионате мира в 1998 году получил «Золотой мяч».
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