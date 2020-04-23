Аленичев — лучший российский игрок в Европе за всё время по версии читателей «Чемпионата»

3820 читателей «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего российского футболиста, выступавшего в Европе, за всё время.



Первое место занял Дмитрий Аленичев, защищавший цвета «Ромы», «Перуджи» и «Порту». За него проголосовало 30% читателей.



На второй, третьей и четвёртой строчках с небольшим отрывом друг от друга расположились Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс» – 20%), Александр Мостовой («Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» – 19% ) и Андрей Аршавин («Арсенал» – 18%).



Валерий Карпин, выступавший за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», набрал 12% голосов. Наконец, меньше всех читателей – всего 1% – выбрало Игоря Шалимова («Фоджа», «Интер», «Болонья», «Наполи»).



Главных достижений в Европе Аленичев добился в составе «Порту», с которым по два раза становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны, а также трижды завоёвывал национальный Суперкубок. Помимо этого, с «драконами» экс-полузащитник добился побед в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов.

Кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?