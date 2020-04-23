Ярослав Ракицкий поздравил маленькую дочь с днём рождения, подарив ей большой букет
Ольга Ракицкая, супруга защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, опубликовала в своём «инстаграме» видео с дочерью.
Сегодня, 23 апреля, девочка празднует день рождения. Футболист поздравил дочь, подарив ей большой букет. Также её ждали воздушные шарики.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В нынешнем сезоне Ярослав принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. После 22 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков.
Ранее Ракицкий показал, как готовит креветки во время изоляции.
Пятов: считаю, что Шахтёр сильнее «Зенита», но всегда буду поддерживать Ракицкого
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