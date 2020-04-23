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Экс-игрок ЦСКА Минько: Щербаков был талантищем. Мы потеряли звезду футбола

Экс-игрок ЦСКА Минько: Щербаков был талантищем. Мы потеряли звезду футбола
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист ЦСКА Валерий Минько рассказал о партнёрах по молодёжной сборной.

«Летом 1988 года я впервые приехал в юношескую сборную Союза – на отборочную игру чемпионата Европы с норвежцами. Поначалу мне земляк Кашенцев – он тоже барнаульский – помогал. Женька к тому времени уже в минском «Динамо» играл, в сборной на хорошем счету был. А Мамич (Сергей Мамчур. – прим. «Чемпионата») капитаном был. Он первым сказал: «Валера, ты нам подходишь. Мы видим твоё желание, твоё старание». Так и познакомились.

Костылев всегда собирал лидеров. Чумовая была команда! Мамич – это характер, напор. Бушманов, Гущин, Шаран, Гришин – да там, кого ни возьми, все были бойцами. Помазун с Новосадовым так закрывали раму, что бить некуда было. Только Серёга Щербаков – технарь, талантище. Интеллигент по жизни и в игре. Что он творил на поле! Мы просто потеряли звезду футбола», — сказал Минько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Обладатель «Золотой бутсы» Евро-1990, Щербаков спустя три года, уже будучи игроком «Спортинга», попал в аварию в Португалии и с тех пор прикован к инвалидной коляске.

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