УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

На заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны не позднее 3 августа. Футбольным федерациям требуется представить план завершения чемпионата к 27 мая.
Сообщается, что в качестве альтернативы полному завершению чемпионатов УЕФА предложил федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф. Если это окажется невозможным по причине эпидемиологической ситуации в стране, у федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
- 23 апреля 2020
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