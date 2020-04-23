УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

На заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны не позднее 3 августа. Футбольным федерациям требуется представить план завершения чемпионата к 27 мая.

Сообщается, что в качестве альтернативы полному завершению чемпионатов УЕФА предложил федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф. Если это окажется невозможным по причине эпидемиологической ситуации в стране, у федераций сохранится право досрочно завершить сезон.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.