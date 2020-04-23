Юрист — о положении Смолова: ФИФА дала понять — аренды тоже должны продлиться

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о положении нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего на правах аренды за «Сельту», а также объяснил стремление лиг доиграть нынешний сезон.
«Смолов? ФИФА на этот счёт дала понять: ребята, аренды тоже должны продлиться до последнего дня сезона. Это нужно сделать, чтобы всё не рассыпалось.
Что касается бонусов игроков в чемпионатах, которые закончатся досрочно, неслучайно сейчас все хотят именно доиграть сезон. И не только потому что футбол несёт радость людям, как говорят Чеферин и Инфантино. Если не будут доиграны чемпионаты, то многие клубы окажутся на грани банкротства. Мы как раз об этом говорили в нашем подкасте «Sila права». Там юристы из разных стран рассказывали о ситуации в их чемпионате. Йоахим Рейн (юрист Максимилиана Филиппа и Романа Нойштедтера) как раз объяснял, что немецкие клубы сильно завязаны на спонсорских поступлениях и ТВ-отчислениях. А они не будут выплачены, если сезон не закончат. Будет волна банкротств, если чемпионат не доиграть», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 23 апреля 2020
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