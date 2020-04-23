«Интер» поборется с «Реалом» и «Ювентусом» за Поля Погба

Миланский «Интер» включился в гонку за французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, сообщает Tuttosport.
По данным источника, «нерадзурри» контактировали с агентом Мино Райолой по поводу трансфера форварда «Эвертона» Мойзе Кина, однако во время их разговора фигурировало имя Поля Погба, который также является клиентом Райолы.
Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Помимо этого, туринский «Ювентус» заинтересован в возвращении футболиста.
Нынешнее соглашение игрока с «Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 игру в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.
- 23 апреля 2020
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